有新興市場投資教父之稱的莫比爾斯（Mark Mobius）表示，為了對抗這場大流行病而推出史無前例的激勵措施將導致貨幣貶值，因此建議投資人的投資組合中，應持有10%的黃金配置。

莫比爾斯表示，在這個階段，10%的配置應該投入實體黃金。由於印鈔量相當驚人，明年全球貨幣貶值的情況將非常嚴重。

新冠疫情帶動資金轉向避險資產，去年黃金價格一路挺升，並創下歷史新高，但由於新冠疫苖問市並加速推展，金價也隨之回落。 為了應對這場危機，世界各地的央行和政府推出規模與力道前所未見的貨幣和財政激勵政策，這導致美國聯準會和其他國家央行的資產負債表快速膨脹，並使各國財政壓力日益升高。

身為長期的「黃金粉」，莫比爾斯表示，擁有實體黃金將是非常、非常好的事，你可以立即取用實體黃金，而不必面臨政府沒收所有黃金的危險。

約一年前，現貨金的交易價格漲破2,075美元，創下歷史新高，目前現貨金報價約每盎司1,816.16美元。今年初以來，當全球股市持續徘徊在歷史高點附近，以及聯準會釋出縮減激勵措施的信號，現貨金已經下跌逾4%。