《香港國安法》實施超過一年，香港出現新一波移民潮。美國之音報導，29日閉幕的第二屆國際移民博覽會，據主辦單位統計，有超過3萬3千人次入場參觀，較半年前的第一屆移民博覽入場人數上升約60％，估計英國、加拿大等國家降低港人移民申請門檻，加上明年疫情放緩後，港人移民潮將會持續增加。

調查顯示，參觀移民博覽會的人士36％有意移民英國，有參展商表示，受《國安法》實施等不隱定因素影響，今年1月底BNO5＋1移民簽證計劃正式接受申請之後，查詢移民英國的人急增10倍。

因應新一波港人移民潮而舉辦的第二屆「國際移民及置業博覽」於29日閉幕，據主辦單位統計，一連2天的移民博覽會超過3萬3千人次入場參觀，較今年3月底舉行的第一屆移民博覽會入場人數約2萬人，增加約60％。

「國際移民及置業博覽」總監謝沛豪分析，新一波港人移民潮與《國安法》的實施有一定關係，加上英國、澳洲、加拿大等國家相繼降低港人移民申請門檻，加上部份港人對落實移民的決定仍然抱觀望態度，他估計未來一年至年半，港人移民潮將會持續增加。

謝沛豪表示，由於英國、美國及歐洲多個國家，過去一年半受新冠肺炎疫情影響較香港嚴重，他估計如果明年疫情放緩後，港人落實移民決定的人數將會增加。

主辦單位在這屆移民博覽舉行前，向網上登記的超過2萬8000人實施問卷調查，分析港人最有興趣移民的目的地，以及不同收入人士有意移民的傾向等。調查顯示，受訪者最有興趣移民的目的地是英國，佔36％；其次是加拿大，佔19％；第三是澳洲，佔17％；這些都是去年及今年為港人推出移民救生艇政策的國家。

★移民英國公司BNO5＋1查詢個案急增10倍

從事英國移民工作超過10年、2014年在香港創立「英倫移民」的繆曉彤表示，受《國安法》實施等不穩定因素影響，英國政府今年1月底正式接受港人BNO5＋1移民簽證計畫申請之後，向該公司查詢移民英國的人急增10倍，由以往每天只是收到5至10例查詢，增加至每天收到幾十例有關BNO5＋1移民簽證的查詢。

★英國政府及教會向移英港人提供協助

繆曉彤坦言，移民英國的港人不容易展開新生活，包括重新適應生活環境、找工作、子女找學校等，因此英國政府及當地一些移英港人組織，都會提供相關協助，包括學習英語等。

★加拿大救生艇移民計畫有相當吸引力

加拿大政府今年6月宣佈，為港人提供救生艇移民計畫，提供加拿大及台灣等移民服務的「友誠國際」首席顧問邱月貞表示，加拿大救生艇計畫相當簡單，尤其正在加拿大讀書的年輕港人更容易申請。

邱月貞說：「你只需要在加拿大讀過書，讀一些2年以上的專上學歷，或者一些學位課程，讀完書就可以直接申請PR（Permanent Resident 永久居民），又或者是如果你可以在加拿大工作，工作滿1年就可以申請PR。基本上，就是如果你可以在加拿大居住1至2年以上，就可以申請PR。加拿大政府現在讓大學畢業生可申請3年的open work permit（開放式工作簽證），可在加拿大找工作。加拿大政府都是想鼓勵香港人可以過來，只要你可以生活，都願意給香港人PR，所以都是相當幫助香港人的。」

邱月貞表示，透過該公司申請移民的港人，大部份是中產家庭，她估計與《國安法》實施之，香港政治以及教育前景不明朗有關。

★已宣誓效忠香港公務員難申請移民台灣

邱月貞表示，由於加拿大及英國等五眼聯盟國家，為港人提供更便捷的移民措施，最近移民台灣的港人有稍為下降的趨勢，主要由於台灣政府批核移民申請的進度較慢，加上受疫情影響，台灣當局暫時不希望太多新移民進入台灣。

邱月貞又表示，中國大陸出生的港人，申請移民台灣有一定的難度，而《國安法》實施後，宣誓效忠的香港公務員，更有可能會被拒絕投資移民台灣的申請。

邱月貞說：「如果是在中國大陸出生的港人，台灣政府就會要求申請人提供『除籍證明』，該證明要由大陸公證處直接寄到海基會，而這對於大陸出生的申請人會有一定的難度。最近台灣更推出新規定，如果申請人在香港擔任公務員，台灣都會問他有沒有做過效忠宣誓，如果有，他們就直接不受理申請了。這是基於什麼理由呢﹖我們都不敢去估計，但應該就是如果有政治背景的人要赴台灣經商，台灣覺得都不合理的。」

★加拿大救生艇計畫多年青港人查詢

提供加拿大移民服務的環傲移民執行董事胡子彥表示，加拿大政府今年6月宣佈，為港人提供救生艇移民計畫之後，該公司有關移民加拿大的查詢急增3倍左右，尤其多了很多香港年輕人查詢。

胡子彥說：「加拿大出了lifeboat(求生艇移民計畫)之後，真的年輕人找我們多了很多，其實平時做移民很少有年輕客戶找我們的，即使再年輕可能都是35、36歲，現在真的多了一些剛剛畢業的，21歲、22歲想移民。現在加拿大推出『艇移民』，就像『救你走』那樣，等於算送個護照給你了。」

★大學生指受政治因素影響考慮移民

參觀國際移民博覽會、21歲就讀心理學的大學生詹同學表示，香港的政治因素影響他考慮移民，包括政策的改變可能影響到日常生活等，他目前正考慮移民加拿大或者澳洲，希望有雙重國籍，多重保障。

據移民博覽會主辦單位統計，月入港幣11萬元(約1萬4000美元)以上的家庭，有較大的移民傾向，佔39％，而加拿大等國家提供救生艇計畫之後，月入2萬至5萬港幣的家庭（約2600至6400美元），打算移民亦有上升趨勢，反映港人移民不再只是富裕家庭才會作出考慮。