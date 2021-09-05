去年第15屆雲林國際農業機械資材展吸引多達52萬參觀人次，不少親子出遊參觀拍照留念。（本報資料照片／周麗蘭攝）

連續舉辦15年的雲林國際農業機械資材展，因疫情愈趨嚴峻，雲林縣府農業處宣布停辦1年。去年農機展創下史上最高的50萬參觀人次，農業處長吳芳銘表示，參展廠商與民眾人數都不容易控制，決定今年停辦。

2021年第16屆雲林國際農業機械資材展原定於10月16日至18日在高鐵特定區舉行，展示新型及專業農機、溫網室設施設備、新研發農機、農業資材、農特產品。

台灣農業設施協會6月間與雲林縣政府農業處舉行第一次籌備會議，原本預估疫情到國慶日應可控制，隨著疫情解封程度小，加上印度變種病毒來勢洶洶，雲林縣府日前決定停辦。

雲林縣府自2006年舉辦農機展與資材展，已成為業界的周年慶，去年台灣疫情控制良好，去年農機展在國慶日連假登場時，要求廠商與民眾都必須戴口罩，仍吸引大批從業農業人士與逛街看熱鬧民眾湧入。

去年第15界農機展有450家國內外廠商參展，攤位暴增到1000多個，參觀人數也刷新紀錄，高達52萬人次，3天創造5.8億元現場交易金額，

農業處長吳芳銘表示，觀察近3個月疫情趨勢，不得不停辦。

據了解，嘉義縣府今年原訂在10月2日至4日在縣府前空地舉辦國際農機展，但7月28日已公告停辦。