夏季一般都是空調熱銷的季節，但今年卻因為疫情攪局，不少人都把安裝或更換冷氣的計劃延後，導政空調今年的市場有所衰退，而空調的相關業者、通路及經銷商也不約而同認為，除了因為今年疫情的影響，消費者不想讓外人到家中進行空調安裝的原因以外，主要因為去年夏天發放的三倍券，不少消費者早於去年已趁機更換空調，導致空調在去年的銷量有大幅度的提升，因此也成為了與今年空調市場銷量有大幅度對比，及明顯呈衰退的原因。

燦坤的聲寶一對一變頻單冷空調，會員價4萬900元，促銷優惠3萬3900元。（燦坤提供）

不過畢竟空調已經已為了現代人生活的必需品之一，因此各通路仍貼心照顧消費者需求，在夏末也再度紛紛推出空調的優惠活動，希望能讓消費者可以優惠價換空調之餘，也藉此提升相關業績；像燦坤在今年5月疫情爆發前，空調銷量就有著兩位數的成長，而最近也再度推出超前振興券優惠活動，加上因最近天氣炎熱、以及前陣子疫情有趨緩，因此空調業績在9月也有明顯的成長，而本月也將再推出針對消費者現在最重視的省電節能、環保，以求訴求安靜、靜音的空調推出9月優惠。

燦坤的TECO一對一變頻單冷空調，會員價2萬2490元，促銷優惠1萬7900元，燦坤獨家送調醫療級空氣清淨濾網。（燦坤提供）

神腦國際也表示，現在消費者對於空調的選擇都會注重冷暖兼備、消臭抑菌除溼的功能，還有有否節能補助及APP智慧控制，以達到環保、智能的效果，特別像現在疫情時間更注重健康，因此民眾也會希望冷氣能有空氣淨化、抑菌及除溼等功能，以訴求過濾空氣中的有害物質、抑制過敏原及黴菌生長，像Panasonic RX/QX系列空調就有獨家的「nanoeX」 以及「nanoe-G」健康雙科技，經研究證實，Panasonic nanoe X 健康科技訴求可有效抑制99.99%新型冠狀病毒活性，而9月底前就推出多款空調享86折優惠，原廠在進入第3季也加碼贈送超值好禮，再加上節能補助省更多，神腦全通路也提供多元支付優惠，像LINE Pay綁定滙豐匯鑽卡、台新@GoGo卡最高享6%回饋，刷元大卡單筆分期滿額最高回饋2000元優惠。

神腦國際的Panasonic 頂級旗艦型(RX系列) 5-7坪變頻冷暖空調，原價4萬4100元，特價3萬8810元。（神腦國際提供）

全國電子就分享到，今年6到8月時因天氣因素而讓冷氣銷售受到影響，於上半年的冷氣銷售比去年同期小幅成長，但因為7月天氣未如預期炎熱，導致冷氣單月銷售不如預期，加上去年因有三倍券刺激買氣，對比之下全國電子雖較6月增加約8.15%，但與去年7月相比營收卻年減約8%，而目前就寄望五倍券上路後能帶動買氣，全年業績期待能超越去年；而9月也推出了空調出清8折起，指定機型再享15期0利率優惠，另提供家電通路獨家優惠，除了節能家電享貨物稅減徵最高省2000元以外，選購環保綠點商品最高再省2000元，本月更享銀行刷卡優惠，最高回饋6900元。

神腦國際的Panasonic標準型（K系列）5-7坪變頻冷暖空調，原價3萬5500元，特價3萬1240元。（神腦國際提供）

全國電子的LG WiFi 經典冷暖冷氣，原價3萬900元，特價2萬5900元，店內另有優惠價。（全國電子提供）

全國電子的SHARP 變頻冷暖空調（精典），原價3萬4900元，特價2萬7920元。（全國電子提供）