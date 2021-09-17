OSIM繼去年推出了uDream 5感養身椅後，深受消費者喜歡，而今年更再帶來全新的uDream Pro 5感養身椅，不僅為上一代的升級版，更針對了5感體驗升級，像有專屬的VR放鬆之旅情境體驗，還有全球首創內製香氛膠囊，以配合按摩節奏釋放香氛氣味，讓使用者獲得更深層的紓壓，同時還有全新專屬APP，讓新舊使用者都可輕鬆使用智能的健康管理科技，今年更推出了大膽時尚古銅色，百貨周年慶期間將祭特價優惠及30期0利率，每月6600元即可入手。