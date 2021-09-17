OSIM uDream Pro 5感養身椅 內製香氛膠囊讓你從裡到外徹底放鬆 09:302021/09/17 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 OSIM繼去年推出了uDream 5感養身椅後，深受消費者喜歡，而今年更再帶來全新的uDream Pro 5感養身椅，不僅為上一代的升級版，更針對了5感體驗升級，像有專屬的VR放鬆之旅情境體驗，還有全球首創內製香氛膠囊，以配合按摩節奏釋放香氛氣味，讓使用者獲得更深層的紓壓，同時還有全新專屬APP，讓新舊使用者都可輕鬆使用智能的健康管理科技，今年更推出了大膽時尚古銅色，百貨周年慶期間將祭特價優惠及30期0利率，每月6600元即可入手。 內用禁令鬆綁 晶華柏麗廳今起重開 台版三上悠亞穿比基尼泡溫泉抖雙球 臉頰潮紅瀏海全濕美翻 #5感 #uDream #養身 #香氛 #OSIM 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 古坑「石壁竹創森計畫」獲6200萬經費 打造百公頃療癒休憩場域 19:232021/09/15 生活 中秋節最in組合 烤肉大餐的飲料還能這樣喝 09:002021/09/16 生活 芳療品牌伊聖詩慶20周年 攜手插畫家川貝母推限定香氛卡 21:052021/09/16 生活 關子嶺溫泉美食節開跑 平日住宿享46折再送桶仔雞 10:342021/09/16 生活 COROLLA CROSS GR SPORT運動化配備有感升級 04:102021/09/15 時尚消費 先進精巧且勢不可擋 Land Rover Defender 90 D250S試駕 11:192021/09/16 汽車情報-新車試駕 《產業》TITAS線上型錄展 智慧紡織、製造登場 16:502021/09/15 財經 次級文旦柚新出路 花蓮加工業者開發多元商品 19:342021/09/16 寶島 李政宰自曝媽媽不准參加《魷魚遊戲》天上掉下了456億大方全捐出去 17:262021/09/15 娛樂 社評／兩岸對話從重啟小三通開始 04:102021/09/17 焦點新聞 龍劭華回家了 兒女悲喊老爸下車 04:102021/09/16 娛樂新聞 生活熱門新聞 22歲嫩妹打莫德納服用這藥物 肺部全血栓 醫嘆恐終生治療 - 生活 每天喝水3千CC 健身狂人腰痛到掛急診 醫一看：結石了 - 生活 「蛋黃酥界愛馬仕」飆天價 一盒喊到5000元 陳耀訓回應了 - 生活 第2劑莫德納今開打 75歲以上注意 常見6QA一次看 - 生活 BNT疫苗意願今午截止 3類人快登記 9／25開打 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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