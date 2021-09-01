荷蘭皇家殼牌1日宣布，將在英國大規模擴充電動車充電站設備，目標是到2025年裝置約5萬個充電樁。
殼牌在2月曾收購電動車充電站業者Ubitricity，目前Ubitricity在英國約有3,600個充電站。
英國希望到2050年能碳中和，也計畫到2030年時，先禁止銷售全新的汽油與柴油車銷售。故到2030年，英國預估將需要28萬至48萬個可供充電的地方，不過目前僅有2.5萬個而已。
殼牌目標是將自己全球電動車充電點能，從目前6萬個增至2025年時的50萬個。
荷蘭皇家殼牌1日宣布，將在英國大規模擴充電動車充電站設備，目標是到2025年裝置約5萬個充電樁。
殼牌在2月曾收購電動車充電站業者Ubitricity，目前Ubitricity在英國約有3,600個充電站。
英國希望到2050年能碳中和，也計畫到2030年時，先禁止銷售全新的汽油與柴油車銷售。故到2030年，英國預估將需要28萬至48萬個可供充電的地方，不過目前僅有2.5萬個而已。
殼牌目標是將自己全球電動車充電點能，從目前6萬個增至2025年時的50萬個。
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