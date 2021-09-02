蘋果新機發表會預計在美東時間9月14日登場，隨著時間越來越近，關於iPhone 13的相關傳聞不斷，近日再有爆料指出，蘋果可能取消iPhone 13 Pro系列的256GB版本，在128GB後將直升512GB，價差達2000元人民幣（約新台幣8600元）引起熱烈討論。

快科技報導，根據各方資料顯示，iPhone 13 Pro的儲存容量，將取消256GB的版本，僅剩下128GB、512GB及1TB，這與iPhone 12 Pro的128、256及512GB有所差距，若消費者認為128GB不敷使用，就得直接購買512GB。

事實上，這並不是蘋果第一次調整手機儲存空間的布局，早在發表iPhone 7時，蘋果就取消當時民眾認為最適合的64GB，從32GB開始後直接跳到128GB。

另外，在發表iPhone X時，蘋果再發現消費者的需求出現改變，最適合的容量為128GB，沒想到蘋果竟取消128GB的規格，改回啟用64GB，該系列的容量規格只有64GB及256GB。

而在iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max系列的售價，近期傳出128GB容量的是8499、9299元人民幣，再往上就必須花費10499、11299元人民幣購買256GB的版本，兩者價差達2000元人民幣（約新台幣8600元）。

針對蘋果頻頻調整iPhone手機容量布局的操作手法，報導認為，蘋果近年在iPhone、iPad上的類似操作相當多，顯示公司總是能精準觀察到消費者的需求，並取消消費者最需要的版本，逼迫他們花更多的錢購買更高規格的版本。