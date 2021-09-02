《商情》黃金亞洲電子盤盤整 10:362021/09/02 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因市場正等待本周官方公布最新非農就業數據，以利推測聯準會(Fed)後續縮減購債計畫的推進，因此買盤仍呈謹慎保守，令金價僅小幅度盤整；截至台北時間9月2日上午10點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲0.1美元，報每盎司1816.1美元。 12月白銀下跌0.016美元，報每盎司24.205美元。 10月白金下跌3.6美元，報每盎司996美元。 12月鈀金下跌8美元，報每盎司2433.5美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤走軟 《國際油價》原油亞洲電子盤回穩 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #盤整 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》電子穩盤 堅守季線 14:342021/09/01 財經 台股9月天 四大題材輪動 04:102021/09/02 財經要聞 《商情》逢低買入 大阪期膠續彈 12:182021/09/01 財經 亞洲製造業 8月全疲軟 04:102021/09/02 財經要聞 《商情》供應擔憂 亞洲SM觸及兩周高點 15:422021/09/01 財經 防疫大作戰 北一女備紅外線量體溫 午餐用電子支付搞定 09:202021/09/01 生活 《櫃買市場》VHQ-KY預收款券不變 明起採分盤交易 08:202021/09/02 財經 《國際金融》歐股9月奪好彩頭 零售、休閒最靚 09:452021/09/02 財經 聯電領先創高 誰將接棒？股市操盤手點名這幾檔 17:252021/09/01 財經 意外丟1盤 喬帥闖美網次輪 04:102021/09/02 運動天地 《盤中解析》聯電率軍撐盤 台股力守17400點 11:442021/09/01 財經 財經熱門新聞 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 暴賺2億一夕變慘賠107億 這上市公司竟稱：會計搞錯了 - 財經 半導體成熟製程一路漲… 晶圓三雄毛利率飆升 - 財經要聞 - 工商時報 阿富汗完全獨立 塔利班三策略奏效 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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