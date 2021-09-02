因市場正等待本周官方公布最新非農就業數據，以利推測聯準會(Fed)後續縮減購債計畫的推進，因此買盤仍呈謹慎保守，令金價僅小幅度盤整；截至台北時間9月2日上午10點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲0.1美元，報每盎司1816.1美元。

12月白銀下跌0.016美元，報每盎司24.205美元。

10月白金下跌3.6美元，報每盎司996美元。

12月鈀金下跌8美元，報每盎司2433.5美元。(商品行情網)