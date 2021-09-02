美股三大股指漲跌互見，台股今天開盤後也呈現上下不到百點之間狹幅區間震盪，今天預估量能約3700億元。

分析師指出，目前盤面維持多頭格局，但短線指數由低點反彈累計漲幅超過1200點，也來到17500點整數關卡及8月上旬的高點，指數與短期均線的正乖離偏高，市場觀望氣氛趨於濃厚，日KD指標亦在高檔，短線可能轉為漲多拉回或高檔區間震盪，觀望氣氛趨於濃厚，不過，仍在站所有均線之上，預料下周才會有更明確走勢。

近期對台股有利的是亞股止跌，美股持續高檔震盪，而美元指數大幅回落，歐美資金再次回流亞洲，外資在台股現貨市場由賣轉買，期貨未平倉空單縮減，借券賣出餘額也由高檔出現回落，外資有重回台股跡象。投信亦站在買方，且融資及當沖都沒有明顯放大，籌碼穩定，由法人主導盤面走勢。

台股基本面目前還是維持正向，雖然有缺料、東南亞疫情等因素干擾，但大型股基本面未受影響，晶圓代工、航運價格調漲，有助於下半年獲利，電子股最近也有回流跡象，資金有機會在電子、金融及傳產間健康輪動。