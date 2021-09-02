據預測2025~2040年之間全球肉品消費市場規模，傳統肉品供應量將會下跌3%，但植物肉供應量每年將以15%速度成長。大成(1210)董事長韓家宇表示，植物肉在國際市場上，目前正值起飛階段，相信發展會很快，只要植物肉的品質好，更接近肉，甚至比肉更好吃，更營養，價格平民化，未來一定會占有一席之地。

大成看好植物肉市場的未來成長性及市場趨勢，2019年Neo Foods新創肉團隊成立，2020建立新食成公司，2021年起新創植物肉產品陸續上市。大成研發團隊從一開始就鎖定以植物肉為開發方向，而非素食為主軸，不是取代任何肉品，而是多一種蛋白質來源的選擇。

大成Neo foods產品目前以三個大方向進行，原物料肉、成型類以及深加工調理品。原物料肉現有豬絞肉、牛絞肉、肉塊。提供給連鎖餐飲業者使用，料理多元操作方便。現階段Neo foods冷凍調理食品可在大成官網安心購、momo、pchome、樂天與蝦皮網路平台上選購，而實體店面除了安心購外，也陸陸續續會在7-11、全家，以及各大超市賣場通路販售。近日也與北美超市和日本餐飲通路洽談，將NEO產品推向國際。2021年8月首批Neo foods新創肉已出貨到美國，即將在超市上架，產品項目是三杯雞和宮保雞丁新創肉。

新創植物肉和傳統素食有何不同？新食成總經理詹金和表示，首先，Neo新創肉原料，包括濃縮分離大豆蛋白，豌豆、南瓜、菇類、甜菜、海藻類等非動物性蛋白，設計產品時著重均衡營養，高蛋白質、高纖、低脂、零膽固醇，還特別添加膳食纖維、B12、酵母菌等對人體有益的營養素，並且朝向clean label潔淨標章，增加天然食品添加物，強化營養配方，更貼近新世代的健康飲食訴求。