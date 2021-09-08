行政院預計在10月份發放五倍券，讓各行各業磨拳擦掌，準備要搶食這塊大商機，不過三星鄉長李志鏞8日表示，在疫情又開始升溫的情況下，鄉公所將不會為了爭搶五倍券的大餅而延續正在舉行的觀光產業促銷活動，將等到明年疫情降溫後，再行擴大舉辦類似活動。

三星鄉公所在今年五月份推出「溫星五月 吃喝玩樂住遊三星」抽獎活動，希望吸引更多遊客來到三星，帶動三星地區的觀光產業發展，在公所的號召下，獲得了許多三星地區商家、業者的支持，即使活動剛推出台灣就爆發本土疫情，但仍吸引許多熱情民眾參與。

鄉長李志鏞表示，鄉公所唯希望透過很多活動來發展三星地區的觀光，並由觀光帶動農業升級，也感謝鄉內各行各業的業者積極配合，讓更多人來到三星鄉從事旅遊活動，更加認識三星鄉以及知道三星鄉環境有多好以及許多優質的農產品。

因應疫情的發展，鄉公所已將這項活動一路延到9月底，行政院又預計在10月份推出五倍券，但鄉長李志鏞8日表示，這幾天疫情又有升溫趨勢，在防疫優先的考量下，鄉公所暫不考慮透過繼續延期的方式來吸引遊客，寧可等到明年疫情結束後，再另外舉辦活動邀請外地遊客前來體驗三星的各項觀光資源。

李志鏞表示，在五月份推出「溫星五月 吃喝玩樂住遊三星」抽獎活動後，遊客的反應相當好，許多人在獲得兌換券等獎項後一直想到三星旅遊，因此鄉公所也一直在研究、調整時間，一路從5月份延到9月份，如今似乎又有新一波的疫情，如果中央政府在限制大家不要出門，鄉公所卻反而鼓勵出遊，這樣是不對的，也對防疫產生負面影響，因此鄉公所寧可在疫情比較緩和的時候，再行舉辦活動鼓勵大家出外從事旅遊活動。