沒有最高、只有更高！受惠新產能開出及漲價效應發酵，砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）8月營收再度以4.29億元創歷史新高，月增3.98％、年增49.62％，2021年來累積營收叩30億元大關、達30.57億元，年增37.62％。由於訂單無虞，加上產能陸續開出，以及漲價效應，公司對下半年持續樂觀以待。

法人表示，隨產能開出，宏捷科營收也呈現穩定成長的態勢。9月為電子股旺季，也是新手機發表的季節，樂觀看待下半年的需求，對宏捷科業績將逐月且逐季成長的看法不變。

在產品組合上，WiFi在宏捷科8月營收占比稍降至35％，手機PA（功率放大器）則升至65％，其中，宏捷科仍以4G為主戰場，5G PA比重不高，但因5G手機也需要4G PA，隨蘋果iPhone 13有機會於9月中旬亮相，加上各家手機品牌廠陸續推出新品搶市，手機市場需求提升，整體而言，對營收貢獻力道將十分可觀。