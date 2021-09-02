獲利儘可能保留在帳上，以因應大魔王。金管會2日揭露，今年已核准富邦、中國、安聯、合庫及康健等五家壽險公司，發放現金股利，金額共114.86億元。相對壽險2020年稅後獲利2089億元，等於獲利配發率僅近5.5％，由於保誠人壽仍會送件申請，估計配發率最高可拉到6％。

主要是壽險業2026年1月1日要接軌大魔王會計IFRS17，有可能需要增提準備金，加上要接軌新的清償能力監理指標ICS2.0，因此金管會希望壽險公司有獲利，先將可能的缺口補上，儘可能將獲利保留在帳上，以因應未來可能的變化，所以每年能獲准配發現金股利的公司都是個位數，且上繳金額都不多。

但2021年上半年壽險公司獲利及財務體質表現不錯，稅後合計獲利已達2423億元，到7月稅前獲利更已破3千億元，同時因為股市多頭，壽險淨值創歷史新高，6月底逾2.63兆元，7月再增高到2.67兆元。

金管會2日亦表示，到6月底壽險業平均資本適足率（RBC）達325.88％，平均淨值比達8.92％。即都遠高於法定最低要求RBC達200％以上、淨值比逾3％。

RBC最高是合庫人壽，有1784.43％，淨值比最高為法國巴黎人壽，達33.82％，兩家公司都是以投資型保單為主要商品，較不侵蝕資本；而6月RBC最低是三商美邦人壽，為209.79％，淨值比最低是宏泰人壽的3.38％，但都在法定要求之上。