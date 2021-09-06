台帛旅遊泡泡8月中重啟，據了解，外交部擬規劃副總統賴清德9月出訪帛琉，對此，總統府今天表示，相關計畫仍須整體審酌防疫與國安等相關措施，目前仍在研議階段，若有定案則會另向各界說明。

惠恕仁今年3月28日由美國駐帛琉大使倪約翰 等人陪同來台，宣布啟動「台帛旅遊泡泡」，不料開放沒多久，今年5月中下旬台灣就爆出大規模本土疫情，隨即宣布防疫進入三級警戒，直到8月14日才再度重啟台帛旅遊泡泡專案，除了開放自由行，也鬆綁參加者資格，僅要求出發前須在桃園機場進行PCR採驗陰性才可登機。

上個月28日新光醫院召開學術會議，惠恕仁與賴清德都是受邀來賓，惠恕仁透過視訊，當面邀請賴清德到帛琉一遊。賴清德正面回應表示，他個人「非常樂意前往，如果能夠前往，更希望可以與奧運選手快快樂樂的一起去。」

針對賴清德是否出訪帛琉相關議題，總統府發言人張惇涵今天表示，日前在一項醫療相關視訊會議中，帛琉總統惠恕仁曾邀請共同與會的賴清德訪問帛琉；賴清德則回應表示，若有合適時機與方式，欣然赴友邦訪問。唯疫情期間，相關計畫仍須整體審酌防疫與國安等相關措施，目前仍在研議階段，若有定案則會另向各界說明。