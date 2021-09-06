大陸國務院副總理劉鶴6日表示，必須大力支持民營經濟發展，使其在穩增長、穩就業、調結構、促創新中發揮更大作用。他特別強調，支持民營經濟發展的方針政策沒有變，現在沒有改變，將來也不會改變。

劉鶴6日出席2021中國國際數位經濟博覽會開幕式並發表致詞，他指出，大陸國家主席習近平高度重視數位經濟發展，作出一系列重要指示批示，要認真貫徹落實。

他指出，發展數位經濟必須認真落實新發展理念，以強烈的創新和危機意識，主動創造條件，把握發展機遇，實現經濟社會高品質發展。要善於創造軟環境，持續完善法治環境，適度超前進行基礎設施建設，優化資源和服務供給，保護公平競爭，反對壟斷。

劉鶴並強調，必須大力支持民營經濟發展，使其在穩增長、穩就業、調結構、促創新中發揮更大作用。「民營經濟為我們貢獻了50％以上的稅收、60％以上的GDP、70％以上的技術創新、80％以上的城鎮就業、90％以上的市場主體數量。」

他指出，必須堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持推進高水準對外開放，堅持社會主義初級階段基本經濟制度，堅決保護產權和智慧財產權。支持民營經濟發展的方針政策沒有變，現在沒有改變，將來也不會改變！