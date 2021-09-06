新冠疫情重創全球旅遊需求，令東南亞航空業陷入愁雲慘霧。菲律賓航空公司（Philippine Airlines）3日於美國紐約聲請破產保護，成為繼泰航後又一家破產重整的東南亞航空公司。而印尼國航嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）近日積極精簡成本並縮減高層人力，希望削減債務、避免走上破產一途。

菲航希望透過破產重整程序讓負債減少20億美元，但此計畫仍須獲得法院批准。此重整計畫還包括從大股東手中獲得5.05億美元的股權與債務融資，以及從新投資方取得1.5億美元的債務融資。

菲航重整期間將維持營運。重整計畫令他們得以縮減機隊規模25％並退租至少20架飛機。菲航今年稍早已削減35％人力。

至於泰航早在去年5月便聲請破產保護，原因除了疫情衝擊外，該公司經營欠佳、長期虧損也是其一因素。

嘉魯達印尼航空公司狀況也好不到哪去。為了解決沉重債務，該公司自疫情以來已裁減五成人力、飛機數量從142架減至70架，近日更宣布精簡管理階層人事並進行換血，找來精通重整業務的律師擔任主管，同時將高層薪水砍半。