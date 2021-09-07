1.世界(5347)：漲價題材+投信買超撐腰，盤初一度漲約2%，惟不敵賣壓翻黑反跌逾2%。
2.春源(2010)：外資連3日買超，晨盤漲近3%，站上5日線、挑戰季線。
3.大成鋼(2027)：昨獲外資反手買超1026張，推升晨盤股價彈升逾1%，一舉收復5日線、月線。
4.客思達-KY(2936)：搭上漲價順風車，獲外資連日買超，今早量價俱揚，觸及漲停。
5.毛寶(1732)：Delta入侵，本土疫情恐再起，防疫題材重燃戰火，連兩日亮燈漲停，重返30元及季線。
6.友達(2409)：重獲外資關愛，昨日翻多買超3.03萬張，早盤買單急湧快攻大漲4%，重返五日線。
7.群創(3481)：昨獲外資大買6.6萬張，盤初挾量上攻3%，攻克5日線。
8.世芯-KY(3661)：上半年賺逾1股本，近日獲外資偏多操作，盤初一度強拉5%，觸及810元及5個月高。
9.亞諾法(4133)：陸合作夥伴傳捷報，營運沾光喊衝，早盤走揚7.5%，挺進月線。
10.萬海(2615)：外資6日買超約2300張，多方鬆口氣，早盤急攻漲停板。
11.陽明(2609)：增班效益浮現，市場期待8月營收續創新高，盤初股價直拉，漲幅突破8%。
12.鴻海(2317)：8月營收今年來首度雙減，投資人心驚，早盤下跳翻落110元之下，跌近2%。
13.昇貿(3305)：出貨量成長、金屬價揚，8月營收年增逾5成突破7億元，開盤後勁揚近5%。
14.嘉澤(3533)：伺服器需求旺，法人樂看Q3營運回復成長，8月營收受期待，早盤走高逾3%再戰545元上方壓力帶。
15.上銀(2049)：8月營收登34個月高點，早盤彈漲逾4.5%，拿回短均及月線。
16.虹堡(5258)：換機潮將現，H2動能轉強，盤初買單急拉、觸及3字頭。
17.撼訊(6150)：虛擬貨幣勁揚＋高階顯卡需求熱，早盤震盪走高、收復10日線。
18.康那香(9919)：本土疫情升溫，防疫概念抬頭，早盤觸及漲停。(編輯整理：李慧蘭)
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