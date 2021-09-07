大陸證監會主席易會滿6日在第60屆世界交易所聯合會（WFE）年會開幕式上致辭時強調，開放合作是全球資本市場融合發展的必然趨勢，證監會正按照國家新一輪高水準對外開放的統一部署，研究推出進一步擴大開放的相關舉措。

具體包括，繼續拓寬滬深港通標的範圍，拓展和優化滬倫通制度，擴大商品和金融期貨國際化品種供給，推動建立境外從業人員資質認證機制等，為境外機構和投資者參與中國資本市場提供更加公平、高效和便利的服務。

為支援中小企業創新發展，深化新三板改革，北京證券交易所日前設立，並將打造服務創新型中小企業主陣地。易會滿指出，證監會將以此為契機，加快構建資本市場服務中小企業創新發展的全鏈條制度體系。

據第一財經報導，易會滿在會上對當前市場的4個熱點問題表示關注。包括技術進步帶來的監管風險、社交平台發展帶來投資者行為的變化、SPAC等新型上市模式的風險，以及量化交易、高頻交易的市場影響等。

針對跨境監管審計問題，易會滿也做出了回應。他指出，在當前疫情的特殊背景下，各國各地區的監管機構需要更加擔當，秉持市場化原則，發揮專業精神，共同推動解決合作中面臨的各種難題。

易會滿指出，將堅持相互尊重、有效溝通、互利共贏的原則，在中概股監管、跨境審計監管與執法合作等領域，同相關方開展務實合作，爭取更大的進展和積極成果。