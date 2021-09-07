周二原油市場交易淡靜，價格漲跌互見，部分投資人趁著近來油價走跌後逢低買進，而在沙烏地阿拉伯大幅調降銷往亞洲的原油合約價格後，需求放緩的擔憂使市場信心受到打擊。

目前美國期油較上周五收盤下跌0.32%，報每桶69.07美元。美國周一適逢勞動節國定假日，因此沒有結算價格。

布蘭特期油繼周一下跌39美分後，周二在亞洲交易時段，油價上漲0.4%，為每桶72.53美元。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）宣布銷往亞洲的所有等級原油10月官方售價（OSP）每桶至少調降1美元後，加劇市場對需求的擔憂。

惟在颶風艾達遠離後，美國原油供應恢復的情況有限，使油價獲得支撐。周一美國監管機構表示，在颶風遠離一周之後，墨西哥灣超過80%的原油生產仍處於停工狀態。

另一方面，俄羅斯第二大石油生產商盧克石油（Lukoil）執行長Vagit Alekperov表示，油價介於65～75美元對消費者而言是「合宜的」，OPEC+主要產油國集團正努力透過調節產量，以維持這個價格區間。