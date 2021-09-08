國策研究院8日舉辦「台日2＋2對話與台日中三角關係」座談會。日本自民黨參議員佐藤正久、日本防衛副大臣中山泰秀以視訊發表談話。

中山泰秀稱，台灣跟日本距離很近，最近點只有110公里，所以日本會把台海的和平穩定當自己的事。

中山泰秀說，50年前，中日簽訂和平條約，但與其說是兩國正式建立邦交的意義，不如說是經歷過戰爭的兩個國家的關係建立。他認為，現在需要檢討50多年前的政治家考慮國際政治局勢簽下的協定，在50年後是否還時宜？他稱，對日本來說，1949年之前中華人民共和國是完全不存在的，如何跟不存在的國家簽訂經歷戰爭的兩個國家的條約，這本身就有法理上的問題。

針對拜登政府近期從阿富汗撤軍，中山泰秀認為，其原因包含為維持台灣和平穩定，美國將軍事力量放在亞太地區，像美國這樣的世界強權將重點從中東地區換到亞太地區，亞洲人要意識到自身的重要性、緊急性。

中山泰秀表示，現今網路世代沒有國境，所有都是連結在一起的，未來建立網路安全上的合作，對台日關係有近一步的推進，希望台日之間的關係未來有更深化的發展交流。