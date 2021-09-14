日本外務大臣茂木敏充今（14）日宣布，將再捐贈台灣50萬劑AZ疫苗，這是日本第5度捐贈台灣疫苗，總計至今已贈台約390萬劑。
日本外務大臣茂木敏充今日上午在例行記者會上宣布，日本至今已經提供超過2300萬劑日本製AZ疫苗給東南亞、南亞、太平洋島嶼等國家，基於其他國家的請求，日本政府決定將再提供台灣50萬劑AZ疫苗。
除了台灣，日本此波也將提供越南40萬劑、泰國30萬劑、汶萊10萬劑疫苗。
茂木敏充表示，待疫苗準備妥當，屆時將開始依序運送這些疫苗。
這是日本第5次捐贈台灣AZ疫苗，總計至今已贈台390.4萬劑。
日本先前分別在6月4日提供台灣124萬劑、7月8日提供113萬劑、7月15日97萬劑、及9月7日提供6.4萬劑疫苗。
茂木敏充也在記者會上表示，將視日本境內生產狀況及各國與地區需求，繼續提供疫苗，他也強調各國對於日本提供疫苗相當感謝。
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