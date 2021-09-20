BNT第一劑、高端第二劑今天開始預約，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統、賴清德副總統已在今（20）日上網完成預約，預計將在9月30日至台大醫學院體育館接種第二劑疫苗。

今天是中秋連假第三天，第九輪疫苗施打預約也在今天開放，賴清德今天在網路社群平台提醒民眾，這一輪施打提供BNT疫苗及高端疫苗，請符合資格的民眾趕緊上1922公費疫苗預約平台進行預約。

他說，第九輪預約時間是9月20日10點至9月22日12點，指揮中心昨天也宣布，9／21～10／4依舊維持第二級警戒，提醒大家做好防疫措施：勤洗手、戴口罩、維持社交距離。

至於總統、副總統施打第二劑疫苗之規劃，總統府發言人張惇涵表示，兩人預計將在9月30日至台大醫學院體育館接種第二劑疫苗。幕僚團隊後續將依照維安及防疫規劃，以降低對民眾影響為原則，進行妥適安排，相關細節也將在定案後，適時向各界說明。