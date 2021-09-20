是否施打第 3 劑是近期歐美國家的熱議焦點，輝瑞曾向 FDA 提出追加劑量的相關數據，但卻被 WHO 與 FDA 反對。最終，美國預計會在 9 月 20 日開始施打第 3 劑，但也有 18 位 FDA 科學家出聲反對該計畫，指出完全接種者無證據指出需要施打追加劑量。

莫德納日前加入戰局，公布 3 項新冠疫苗的真實世界數據，強調其疫苗 mRNA-1273 在 Delta 變種的環境下仍能保持高保護力。另外，2020 年完全接種卻出現突破性感染的數量，是 2021 年完全接種的 2 倍左右。且可注意的是，試驗期間美國大多感染案例源自 Delta 變種病毒，所以可看出莫德納疫苗對 Delta 變種的抵抗力。

●不怕 Delta 變種感染，保護力仍有 87%

首先，莫德納與南加州凱薩醫療（Kaiser Permanente Southern California KPSC）合作分析 ​​352878 位完全接種莫德納疫苗者與 352878 未接種疫苗者的數據。儘管如此，莫德納新冠疫苗仍展現出 87% 抗 COVID-19 感染的有效性，且抗住院的有效性也打 96%。

再來，美國 CDC 分析 32867 位民眾，其中 14636 位在 2021 年 6 月至 8 月已住院。

從期中研究數據可看出，莫德納新冠疫苗抗 COVID-19 急診的機率為 92%，抗住院為 95%，結果與莫德納和南加州凱薩醫療的研究類似。另外，莫德納疫苗的有效性比其他新冠疫苗表現來得高。

●近期打疫苗，突破性感染機率較低

第三，莫德納公布第 3 期臨床試驗 COVE 的數據。該試驗分析 2 組受試者，一是在 2020 年 7 月至 10 月接種莫德納疫苗的 14746 人，他們是在新冠疫苗試驗中一開始被分到真正疫苗的人，追蹤時間的中位數為 13 個月。另一組人是在 2020 年 12 月至 2021 年 3 月施打莫德納疫苗的 11431 人，他們在試驗中被分到安慰劑，但在疫苗取得緊急授權後就去接種疫苗，追蹤時間的中位數為 8 個月。

試驗結果發現，後者，也就是今年剛接種新冠疫苗的組別，突破性感染數比去年接種疫苗的相差近 2 倍左右，分別為 88 例與 162 例突破性感染案例。莫德納指出，這顯示新冠疫苗產生的免疫力隨著時間減少，也代表追加劑量的必要性。

●比利時研究：莫德納疫苗產生的抗體數比輝瑞疫苗高

前陣子，比利時有一篇研究比較了莫德納與輝瑞疫苗的體液免疫反應（humoral immune response），發現莫德納疫苗產生的抗體數量比輝瑞疫苗高 2 倍以上。

研究指出，2 劑莫德納疫苗產生的幾何平均抗體效價（GMT）為 3836 U/mL，輝瑞疫苗則是 1444 U/mL，差距至少 2.5 倍。在未確診組與各年齡層的比較中，莫德納疫苗的抗體效價皆超越輝瑞疫苗。

不過，輝瑞科技長 Philip Dormitzer 說到，莫德納新冠疫苗使用 100 μg 的 mRNA 活性成分，而輝瑞疫苗只使用 30 μg，所以莫德納可產生的抗體數較高，但輝瑞降低活性成分的目的是為了降低疫苗施打的副作用，且同時產生高保護力。

目前，僅 18 歲以上民眾可接種莫德納新冠疫苗。莫德納也正在申請作為追加劑量的核准，但美國 NIAID 所長 Anthony Fauci 博士説該疫苗可能無法趕在 9 月 20 日核准，所以輝瑞疫苗將是美國追加劑量計畫第 1 波唯一使用的新冠疫苗。