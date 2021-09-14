今年漢光演習原本不開放媒體參訪，統由「軍聞社」提供新聞服務，但是國防部又以簡訊通知媒體，在不影響部隊演訓及防疫規範下，媒體若有採訪需求，可由作戰區提供協助進行採訪，也就是說局部開放媒體採訪了。

國防部髮夾彎是因為蔡總統講話了，既然要讓全世界看到我們自我防衛的決心，單憑軍聞社很難做到，需要眾家媒體全力配合，方能成事。如果總統親臨主持「佳冬戰備道啟用」科目時，帶著府院線記者組團來採訪，也不必太過驚訝。

漢光演習第一日開放採訪的科目為「生物疫病軍民醫療能力整合」，可惜天公不作美，在人員、裝備除污作業時下起傾盆大雨，官媒高度讚揚官兵在大雨中操作備極辛勞，但被許多軍事專家認為下雨還操作該科目，就與演習標榜的「實戰」不同，因為雨水就是最好的除污，顯見演習未能結合實際的天候及狀況作出變通。

對操演單位來說，其實很無可奈何。演習每一個科目都早已律定，也演練了好幾次，國軍一向要求「時間、場地、科目」三不變，別說下雨了，就算下刀子，也要按時演練完成。

漢光演習除了練兵之外，當然也要練指揮官的指揮能力，今日因為演習時下大雨，作戰區的「小總長」依其軍事素養當然知道這些常識，但是他是否能向統裁部提出該科目延後或改期，若這個權限都不下放給小總長，真要有事豈不是要層層請示，若是貽誤軍機，又要算誰的？

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