俄羅斯9層樓住宅瓦斯爆炸 4人獲救 15:112021/09/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯9層樓住宅瓦斯爆炸，4人獲救。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯塔斯社（TASS）今天引述緊急服務機構說法報導，諾金斯克市（Noginsk）一棟9層樓住宅建築發生瓦斯爆炸，4人獲救送醫，其中包括兩名小孩。 報導說，可能有兩人埋在瓦礫堆中。諾金斯克市位於莫斯科以東約50公里處。 世界第8 韓國潛射彈道飛彈試射成功 新北幼兒園男童確診 彰化爺奶等4人遭匡列 #金斯克 #俄羅斯 #層樓 #瓦斯爆炸 #4人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防範假博士機制 04:102021/09/08 時論廣場 蝦皮9.9購物節 夯品1元開搶 04:102021/09/08 時尚消費 大學防疫指引 實體授課上限80人 04:102021/09/08 焦點要聞 防堵Delta病毒 暨大宣布開學日起遠距教學至10月4日 09:062021/09/08 生活 幼兒園群聚若是Delta 專家急：這類人先打疫苗 08:552021/09/08 生活 台灣工具機8月出口值 創今年以來單月新高 12:392021/09/08 財經 拉杜卡努撼美網 從會外直闖8強 04:102021/09/08 運動天地 薰衣草事件餘波盪漾 宏泰人壽停售六張醫療附約 04:102021/09/08 金融．稅務 人行談金融促共同富裕 不搞大水漫灌維持人幣穩定 10:382021/09/08 兩岸 他一張厭世臉爆紅 網瘋傳「被救護車拉走」真相曝光 12:222021/09/08 娛樂 要賭不要命！高雄民宅38人未戴罩聚賭 總罰款恐高達84萬 14:442021/09/08 社會 國際熱門新聞 半導體成美陸地緣競爭焦點 學者披露北京致命要害 - 政治圈 日本首例 驚傳10餘歲青少年染疫身亡 這一點恐是關鍵 - 國際 AZ疫苗研發者悲情預告 Delta病毒使全球「不可能」實現群體免疫 - 國際 打1劑BNT疑爆罕見血栓 韓24歲老師肝臟腫大、小腸腐爛身亡 - 國際 伊朗不停手 以色列大怒：準備發動攻擊 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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