俄羅斯塔斯社（TASS）今天引述緊急服務機構說法報導，諾金斯克市（Noginsk）一棟9層樓住宅建築發生瓦斯爆炸，4人獲救送醫，其中包括兩名小孩。

報導說，可能有兩人埋在瓦礫堆中。諾金斯克市位於莫斯科以東約50公里處。