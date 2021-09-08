大陸國家發展改革委外資司司長劉小南8日表示，外資企業看好中國經濟發展前景，認可中國營商環境，對在中國投資有信心，對中國市場「不離不棄」，並將與中國經濟共成長。

中新網引述劉小南指稱，外資認可中國營商環境，主要表現在三個方面：

一是利用外資數量提升、結構優化。今年1-7月，全大陸吸引外資1007.4億美元，年增30.9％。

二是在華外企經營良好、利潤增加。今年1-7月，規模以上外資工業企業營業收入、利潤總額分別為15.94兆元人民幣、1.33兆元人民幣，分別年增21.6％、46.0％，也明顯優於2019年同期水準。

三是外資企業對中國市場預期樂觀、信心較足。中國歐盟商會調查顯示，60％的歐資企業將擴大在華業務規模，比去年提高8個百分點。中國美國商會調查顯示，81％美資企業預計今年中國市場營業收入將實現正增長，66％的美資企業計畫在中國增加投資，比2020年分別提高5個、3個百分點。

劉小南並稱，下一步，將透過進一步縮減和完善全國和自貿試驗區外資准入負面清單，放寬外資准入限制，為外商投資提供更加廣闊的空間。推動重大外資專案落地實施，引導外資流入。