工業電腦廠泓格(3577)股東常會通過配息0.7元，今（9）日以53.8元參考價除息交易。泓格股價8月底觸及59.9元的逾10年半高點後拉回51.6～59.4元間震盪，今日開高穩揚、僅4分鐘便順利完成填息，早盤上漲3.16％至55.5元，領漲工業電腦族群。

泓格去年營運雖受疫情影響而下滑，但公司著眼零組件供不應求狀況短期難解，去年初便積極購料拉高庫存因應，除成功確保既有客戶訂單供貨，亦取得不少潛在客戶轉單，帶動今年以來營運逆勢突圍，成長動能明顯轉強。

泓格2021年前7月自結合併營收13.49億元、年增達39.75％，續創同期新高。上半年稅後淨利0.75億元、年增達5.14倍，每股盈餘（EPS）1.42元，雙創同期次高。展望下半年，雖然缺料狀況開始有所顯現，但泓格看好產業發展趨勢，力拚營運優於上半年。

此外，泓格跨足醫療用熱塑性聚氨酯（TPU）材料新藍海市場發展新業務，斥資近4億元打造高分子材料工廠，於2019年11月落成試量產。雖然去年受疫情影響尚未帶來貢獻，但布局效益開始逐步顯現，近期獲得美商代理銷售合約，明年可望開始帶來貢獻。

據了解，泓格目前醫療用TPU已有2條產線，目前處於試量產階段，年底預計增加第3條產線，此次與美商簽署代理銷售合約，將鎖定中國大陸市場，看好明年將對整體營運開始帶來較明顯貢獻，且因毛利率達7～8成，有望顯著提升毛利率表現。