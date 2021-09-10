MOSFET(金氧半場效電晶體)概念股力士(4923)8月合併營收為9505萬元，年增加66.31%；累計前8月合併營收達7.34億元，年增加105%，雖部分訂單因大陸客戶遞延出貨，使得8月營收較7月減緩，但受惠於電腦PC與筆電NB、智慧型手機等應用領域的客戶需求增加，帶動公司MOSFET產品成品、以及尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務穩健增長，是今年以來營收成長的關鍵。

力士受惠於全球疫情蔓延掀起居家辦公、遠距教學需求持續高漲，加上5G NR、WiFi6/WiFi6E等趨勢帶動品牌廠商開發新產品的研發腳步，催生整體MOSFET需求用量大增，創造力士持續保持良好的訂單能見度，力士目前積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能、以及尋找更多全球各地合作的封測廠，以期助力今年整體營運保持良好的成長動能。

再者，觀察近日東南亞地區以封城策略防堵Delta變種病毒蔓延，致使當地半導體廠及IDM廠自有廠等營運被迫持續降載、產能供給持續吃緊，力士已著見國際IDM廠可能開始進行全球產能調配，其火力預計集中轉至中高階市場、車用等供應，MOSFET恐因產能排擠下帶來一波缺貨效應，力士有機會迎來更多訂單交期長、其他客戶轉單、以及毛利率優於平均水準的訂單合作機會。

展望下半年，力士表示，除了既有訂單保持良好的出貨動能外，也積極開創新商業模式、切入藍海市場，以避開產品價格競爭，在新型MOSFET專利設計架構所推出新一代ETG產品系列已通過多方客戶之量產驗證，且客戶對於產品品質與穩定度皆有高度認可，力士有望隨著主要客戶的需求持續增加，使得來自電源領域的營收比重持續增加，並在優化產品結構下，精進未來毛利率與獲利之表現。