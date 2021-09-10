淨零碳排成為全球共識，中信投信對此推出中信綠能及電動車ETF(00896)基金，以追蹤指數為特選台灣綠能及電動車指數，布局著重綠能、電動車、半導體三大產業，已於9日成立、預計16日掛牌，有助投資人精準掌握零碳經濟下的綠金商機。

台企過去在減碳表現上並不特別出色，加上以製造業為主，每創造1美元GDP所排放的碳量遠高於歐美各國，在近期蘋果、台積電等國際大廠相繼宣布2030年供應鏈達到碳中和的壓力下，未來台企減碳需求將急速成長。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳指出，目前台灣的綠能發電量仍有大幅成長空間，近期太陽能廠更擁有2項利多支撐。台系與陸系太陽能廠多年為國際市場主要對手，但近期受惠世貿組織決議及美方去中化態度，台系太陽能廠有望喜迎轉單效應。

張士琳表示，陸廠因政府大力補貼，以極低成本搶占國際市占率，不僅削弱台廠競爭力，亦引發美國廠商抗議，導致美國2018年起實施關稅及限額制度，一挫陸廠銳氣。雖然陸廠要求世貿組織裁決，但世貿組織9月初反駁陸廠指控，美國政府可能再擴大對陸廠限制。

另一方面，張士琳指出，美國政府自拜登總統上任後更積極推廣太陽能，並嚴加要求供應鏈去中化，參議院日前不僅確定禁止從新疆進口多晶矽，近期更為確保陸廠不能繞道東南亞規避關稅，更規畫將關稅範圍擴大至東南亞。

此外，張士琳表示，歐美不少政治實體已明訂禁售燃油車時程，並展開對電動車補助，使不少區域補貼後的電動車價格比燃油車更低，使電動車台股供應鏈有望成為另一座護國神山。

再者，全球電動車銷售量占比有望在2030年前超越燃油車，可預期2030年後傳統燃油車有可能因零件取得困難，減低消費者購買意願，且二手市場價格亦將因此下跌。若以汽車通常6～8年汰換時程反推，明年起將進入更大規模的電動車購買潮。

張士琳表示，鴻海倡議推動MIH聯盟成立，有望解決開發成本高、開發期長、資源不足等3大痛點，目前已吸引廣達53個國家地區、1821位成員加入，供應鏈目標客戶橫跨老牌車廠與科技大廠，未來甚至有望與Apple Car合作，可快速將台廠供應鏈打入國際電動車廠。

中信投信表示，中信綠能及電動車ETF為季配息，追蹤指數為特選台灣綠能及電動車指數，布局著重綠能、電動車、半導體三大產業。據台灣指數公司資料回溯指數歷史表現，近3年報酬率高達86.7％。