傳統旺季來臨，且蘋果新iPhone拉貨啟動，石英元件廠晶技(3042)初估9月合併營收將優於8月，第4季雖然面臨客戶庫存調整壓力，晶技預估，第4季將優於去年同期，全年業績可望挑戰歷年新高。

NB需求減弱，且電子產業供應鏈長短料問題未解，衝擊網通及非蘋智慧型手機客戶拉貨，但汽車需求強勁及蘋果iPhone新機拉貨啟動，為晶技下半年營運帶來支撐，晶技8月合併營收13.48億元，月增2.82%，年增34.16%，為今年5月以來新高，累計前8月合併營收為103.12億元，年增55.37%。

晶技表示，9月合併營收會比8月好，第4季因客戶庫存調整，11月及12月營收可能會下滑，但第4季仍將優於去年同期。

為因應客戶需求，晶技自去年加速啟動擴產，預計年底時月產能將達450KK到460KK，其中2520以下小型化產品佔比可望超過50%，明年產能預計再拉升至480KK，在客戶需求強勁下，小型化產品佔比有望向60%邁進。