隨著年齡增長，身高可能會變矮，女性的身高比男性更容易萎縮。為了探討身高下降與致死風險，一項由瑞典哥德堡大學的Sofia Klingberg研究者在斯堪地那維亞半島進行的研究顯示，中年女性身高下降與心臟病發作、中風導致早死的風險增加有關係。成果線上發表於《BMJ》（英國醫學期刊）。

研究對象是2400多名出生於1908年至1952年之間的瑞典和丹麥婦女。分別在她們30到60歲之間進行身高調查，並在10到13年後再一次調查；經過2次測量後的17至19年之間觀察死亡日期和原因。

平均來說，女性身高在2次測量之間減少了0.3英吋(約0.7公分)，減少的範圍從0到5.5英吋(約14公分)不等。經過19年的監測，有625名婦女死亡，157名女性發生心血管疾病（包括37例中風）是主要死因，362人則因其他原因死亡。

在調整體重、吸菸、飲酒、運動和教育程度等潛在影響之後，研究人員發現，身高每減少0.4英吋(約1公分)，瑞典女性較其平均年齡提早死亡的風險增加14%，丹麥女性則增加21%。

而身高大幅下降超過0.8英吋(約2公分）者，瑞典女性的早死風險比總體高出74%，丹麥女性則高出80%。若從2組的總數據來看，身高大幅度下降與中風和心臟病致死的相關性，則是增加2倍。

研究人員表示，這項發現讓大家更關注身高降低對身體的影響。此外，規律的運動不僅有益於預防心血管疾病，也有益於預防身高下降，一舉兩得。