加權指數上周小幅下跌0.24％，外資買超縮手，不過，回補先前一波回檔較深且基本面不錯的個股。根據台灣證券交易所統計資料，上周外資買超276.27億元，連續三周買超，累計今年年初至9月10日止，外資賣超金額為4,390.89億元。

外資總持有股票市值為23兆6,596.30億元新台幣，占全體上市股票市值的44.37％，較9月3日的23兆6,872.79億元新台幣，減少276.49億元。

在個股部分，上周買超第一大是中鋼(2002)，總計買超85,184張，面板股報價雖有雜音，但群創(3481)逢低買進，上周買超57,147張居次，長榮(2603)買超36,181張排第三。

賣超部分，先前買超第一的聯電(2303)上周部分獲利了結，賣超94,448張居市場之冠，富邦金(2881)、鴻海(2317)分別賣超第二、三大，賣超張數為32,008張及20,347張。