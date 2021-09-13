因應人口結構逐漸走向高齡化而衍生的高齡生活照護需求，金管會開放功能性「保險契約轉換」，提供保戶得在不增加保費支出之原則下，選擇以其原持有含死亡保障之保單，轉換為其老年所需之健康保險、醫療險或年金保險，以提升高齡生活品質。

宏泰人壽表示，為落實公平待客精神，壽險業站在訂約公平誠信原則，秉持「以客戶為中心」的保險經營理念，積極響應政策、持續推動「保單活化」。

至於操作面應該如何因應，以宏泰人壽增額終身壽險（不分紅保單）（NIA）及宏泰人壽宏偉增額終身壽險（不分紅保單）（NIG）有效契約為例，可依據保單特性，保戶可選擇進行「同類型契約轉換」，將原本的保單轉為同性質的宏泰人壽宏觀人生終身壽險（不分紅保單）（WLA），或是採取「功能性契約轉換」的方式，轉為宏泰人壽瑪麗亞長期照顧終身保險（LTC），以支應高齡化可能衍生的長照、醫療需求，保障自身，享有安心無虞的高齡生活。

宏泰人壽致力於協助保戶完善人生各階段的規劃；因此以保戶角度出發，貼心為保戶設想，協助保戶重新檢視商品適合度，進而提供合宜的保單建議，推展「保單活化」。宏泰人壽將實踐「穩健、誠信、關懷」的核心價值，從「心」出發，在公平待客的九大原則下，提供保戶最專業、最優質的保險服務。