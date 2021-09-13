環保監督團體「全球見證」今天表示，2020年全球有227人因捍衛自然環境而遇害，寫下歷年新高，相當於平均每週就有超過4人喪命，遇害者裡近3/4都在拉丁美洲。

法新社報導，「全球見證」（Global Witness）在年度報告指出，哥倫比亞2020年遇害人數有65人，連續兩年位居因捍衛環保而喪命人數最多國家，而尼加拉瓜則是人均比率最高，因環保工作被謀殺者從2019年的5人到2020年增至12人。

為捍衛土地與環境而死的人數，全球前10名國家有7個在拉丁美洲；「全球見證」並說，死亡人數「幾可肯定」低估。

墨西哥去年為捍衛環保而有30人喪命，全球僅次於哥倫比亞，之後依序為菲律賓29人、巴西20人、宏都拉斯17人、剛果民主共和國（DRC）15人、瓜地馬拉13人、尼加拉瓜12人、秘魯6人，以及印度4人

「全球見證」在報告指出，這是違反人道的危機。

「捍衛土地與環保的人站出來對抗勢力強大的既得利益者，一直以來都須付出慘痛代價－他們的自由與生活，甚至斷送自己的性命。」

「全球見證」還說，當企業在推動破壞性的計畫時，一些專制政府卻藉COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之便打壓公民社會。

報告說，許多維權人士及社區還經歷死亡威脅、監控、性暴力或逮捕等手段，目的是要封他們的口。

遇害者裡有高達71%生前致力森林保護，其他則為從事河川、海岸地區和海洋的保育。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1100913