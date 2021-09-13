李永得13日接受蔡詩萍專訪。（取自《POP大國民》直播）

文化部長李永得今（13）日接受蔡詩萍《POP大國民》廣播節目訪問時指出，中正紀念堂是文化部在負責，中正紀念堂要處理，必須具備兩個「完備」，第一是「歷史評價的完備」，第二是「法治程序的完備」，才能進行轉型正義的工作。

李永得表示，第一歷史評價，蔣介石到今天為止，大家知道他做過很多事情，他的評價見仁見智，有功有過，可是不管怎麼樣評價，必須經過一定程序，這個程序只有兩種途徑，一個叫做司法途徑，一個叫做政治途徑。

司法途徑就必須把蔣介石在擔任總統或是統治台灣的這段期間，曾經犯過什麼樣的罪刑，經過司法認定之後，才能夠成為公權力執行的依據，不是大家見仁見智的說法。

促轉會做的事情就是，已經有在做，可是還沒做完全，譬如蔣介石有兩件事情必須負很大的責任，「這只是我認為」，不能成為公權力執行的依據。

第一個，二二八，究竟他的角色是什麼？根據現在很多學界的調查，他有機會可以被認定為「元凶」，但是這是學術界的調查，所以應該把來往的文件、電報、調查報告，提送一個司法 關，去認定蔣介石在這件事動用國家暴力去荼害人民生命、侵犯人民財產，如果這個罪刑成立，接下來才是說對蔣介石過去統治的有些東西要怎麼去處理，才有根據。

第二個罪刑就是白色恐怖期間，他親手批了很多人的死刑，這個東西就違反元首的職責，些證據，透過司法審判，的確蔣介石要為白色恐怖很多人命負起責任。

有司法認定，才可以去處理「不義」，現在他到底「不義」什麼？我們只是講說你屠殺人民、要司法程序或政治認定。

至於政治認定，李永得提到，以西班牙的例子，弗朗哥與蔣介石思想作風幾乎一模一樣，弗朗哥在西班牙內戰時殺了十幾萬人，在他統治期間也有機萬人死於恐怖統治之下。西班牙在民主化後，大家的聲音也是一樣，要往前看，弗朗哥對經濟貢獻有幫助。國會通過也要往前看，不要清算。但是經過30年，他們發現沒辦法彌平社會裂痕，所以在2009年他們通過「國家歷史記憶法」，有點類似「促轉條例」，認定弗朗哥的統治為非法統治。

李永得也說，西班牙國會同時決議，弗朗哥的遺體不可以葬在國家所屬園區，叫做「烈士谷」。因為葬在那裏的有20幾萬的亡魂，就是內戰期間為國家犧牲、被弗朗哥迫害死亡的人，去年遺體移走了。這叫做政治決定，就是由國會通過決議，行政部門執行。

蔡詩萍質疑，這是社會政治的大波瀾，司法怎處理，特別委員會？

李永得指出，這一定是由國會通過一個特別審判委員會，這就像二戰的希特勒雖然自殺，可是還是經過紐倫堡大審；東條英機也是經過東京大審罪名才確定，之後該關的關，該移除統治殘餘，所以要有一個根據。

蔡詩萍認為，這是一個大工程？

李永得直言，這如果沒有確定，社會衝突也很大。這是普世價值，獨裁沒有罪，但用獨裁去違反人權，動用國家暴力去傷害人民生命，包括發動戰爭，這些都是罪刑，這在國際上被認為是一個普遍的原則。用這個方式去認定以後，後面東西就比較好處理。

李永得披露，11月就會在中正紀念堂展出蔣介石的檔案，就是親批「槍斃」這些所有的檔案，這就是直接的證據，當總統也不可以這樣，縱使是權力很大的總統，都不可以輕易決定另外一個人的生命，這是違反國際普遍原則。

李永得強調，歷史一定是要往前走，這個事情一定要面對，不面對，這個社會的裂痕是很難去彌補，西班牙就是活生生的例子。