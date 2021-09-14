中國大陸首座核電站運行許可證獲批延續。大陸生態環境部官網近日發佈通知，經大陸國家核安全局批准，秦山核電廠1號機組運行許可證獲准延續，有效期延續至2041年7月30日。

秦山核電1號機組是中國第一座自行設計、建造和運行管理的30萬千瓦級壓水堆核電機組，1991年12月15日首次成功並網，結束了中國大陸無核電的歷史，初始設計壽命30年。該機組設計、建造於1980年代，但在並網投運後不斷進行技術改造升級。

世界核協會（WNA）官網統計資料顯示，核電廠運行許可證有效期限延續是普遍的國際實踐。根據國際原子能機構（IAEA）的相關數據，截至2020年底，全球在運核電機組442台，連續運行40年（一般核電設計壽期40年）以上機組共計104台。

核電機組運行許可證延續所需的費用遠低於新建一個核電機組所需的費用。除經濟效益之外，國際原子能機構認為，延長在役核電站的運行年限將顯著提高低碳電力的可用性和穩定性，對於全球實現氣候目標、在2050年前完成向清潔能源過渡來說至關重要。

國際原子能機構副總幹事兼核能司司長Mikhail Chudako說：「減緩氣候變化刻不容緩，但全球電力系統脫碳面臨巨大挑戰。考慮到實現上述轉變所需的時間和投資，世界不能犧牲現有的低碳核能，它們還可以安全地、有競爭力地運行幾十年。」