美軍上月在混亂中倉促撤離阿富汗，有損美國總統拜登的國際聲譽，他將在今年秋天展開一連串重要外交會議，努力加強與其他國家的結盟關係以抗衡中國。

白宮今天表示，拜登將於本月21日前往紐約出席聯合國大會並發表演說。聯合國大會是國際間規模最大的外交會議，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，改採線上方式舉行，今年則線上、實體並行。

根據法新社取得的暫定名單，全球約100名領袖已表態將出席這場大會。「華盛頓郵報」和政治新聞網站Politico報導，拜登打算在會上提議舉辦一場以抗疫為主題的國際峰會。

白宮今天稍早表示，拜登還將於本月24日在華府主持四方安全對話（Quad）會談。這個組織由美國、日本、印度、澳洲組成，一般認為意在抗衡中國在亞太地區逐漸增長的經濟和軍事影響力。

四方安全對話領袖今年3月曾在線上會談，4國部長級官員也曾碰面討論，但下週在白宮舉行的會談將是拜登、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和日本首相菅義偉4國領袖首度親自聚在一起開會。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）透過聲明說：「四方安全對話領袖們將聚焦於深化彼此關係，在對抗COVID-19、因應氣候變遷危機、合作發展新興科技和網路空間、促進自由開放印太地區等領域推動實際合作。」

日本媒體提到，這4國之間的任何討論都可能觸及阿富汗議題，以及在20國集團（G20）10月羅馬峰會之前製造一個展現統一陣線的機會。

除了聯合國大會、四方安全對話和G20羅馬峰會之外，聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）將於10月31日到11月12日在蘇格蘭格拉斯哥市（Glasgow）舉行。

此外，拜登規劃於12月邀集各國領袖召開線上「民主峰會」，目前尚未公布參與者名單；一般認為，這場會議是向中國發起挑戰，也是有別於傳統G20會談的另一種國際會議。