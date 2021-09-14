造紙大廠正隆(1904)受越南封城防疫影響，2021年8月合併營收降至近半年低點，第三季營運遭逢逆風。不過，投顧法人預期南越有望於9月中旬逐步解封，配合中國大陸旺季到來，有望支撐後續營收表現，維持「買進」評等、目標價45元不變。

正隆股價7月初觸及51.5元的逾21年高點後震盪拉回，8月17日除息交易後於35.75～38.1元的近4個月低檔盤整。雖然造紙類股今（14）日表現疲弱，正隆開高後力守平盤，表現相對抗跌。三大法人上周合計賣超1681張，但昨日轉為買超810張。

正隆2021年8月自結合併營收32.6億元，雖較7月37.41億元減少達16.24％、降至近半年低點，仍較去年同期31.17億元成長4.58％。累計前8月合併營收288.34億元，仍較去年同期251.34億元成長達14.72％，續創同期新高。

投顧法人指出，正隆7～8月合併營收的季營收達成率63％、表現低於預期，主因越南因疫情嚴峻封城防疫，銷售受客戶停工影響減少50％所致。中國大陸方面狀況持平，台灣部分內銷無虞，僅外銷售運輸塞港影響略有放緩。

正隆總經理蔡東和先前法說時指出，下半年營運多少受到疫情、成本上漲、海運缺櫃及塞港影響，尤其越南疫情導致廠區降載營運，使往年7～8月旺季效益將有所遞延，預期影響營收約3％，將審慎注意市況因應，致力達成全年營收及獲利優於去年目標。

展望後市，投顧法人認為，南越有望於9月中旬逐步解封，由於正隆越南廠近30％為鞋盒銷售，故鞋廠復工有望支撐後續營收表現。同時，9月起中國大陸「金九銀十」旺季到來，需求轉強亦可望增添營運成長動能，維持「買進」評等、目標價45元不變。

蔡東和指出，正隆重視綠能減碳、致力精進台灣及中國大陸據點，聚焦擴大越南投資及生產銷售據點建立，今年底至明年將有多項效益精進計畫及新產能擴建案完成啟用，預期待疫情稍微緩解後，明年將是正隆產銷營收顯著成長、精進效益顯著發揮的一年。