知情人士透露，華爾街投行高層與中國金融監管高層計劃在16日舉行視訊會議，討論中國實施的行業監管整頓及中美關係等議題，這象徵2018年9月首次舉行的中美金融圓桌會議將恢復召開，此次圓桌會議還將討論金融合作問題。

綜合外媒報導，本次會議受邀者包括百仕通行政總裁蘇世民（Stephen Schwarzman）和高盛總裁沃爾德倫（John Waldron）。中方出席會議者包括中國人民銀行行長易綱、中國銀保監會主席郭樹清，以及中國證監會副主席方星海。

8月底路透曾經引述消息人士透露，來自華爾街的資深人士為加強金融交流與雙邊關係，正研擬在秋季重啟與中國政府高層對話的中美金融圓桌會議，若計畫成行，將是雙方自2020年10月以來，再度以線上形式舉行會議。

報導指出，中美金融圓桌會議聯席主席桑頓（John Thornton）8月份曾親赴中國，與中國國務院副總理劉鶴和曾經主持中美金融圓桌會議的方星海會晤。當時有分析人士指出，華爾街商界的舉動顯示其有意繞道拜登政府，直接與中國政府高層進行對話。