示意圖／中新社

香港特首林鄭月娥稱不評論亦無法證實有報導北京要求香港地產商配合解決土地問題。但她說，北京關心香港民生議題，希望修改選舉制度後港府可提升管治效能。而近年親身體會，發展商較願意配合，包括透過土地共享政策，發展公營房屋，亦有一半過渡性房屋用地都是由發展商無償借出，希望未來公私合作有更大成效。

林鄭月娥指出，本屆政府大幅調整房屋政策，向公營房屋傾斜，重置置業階梯，目前最大是土地問題。她說，近年親身體會，與發展商打交道，認為發展商今日較願意配合，包括透過土地共享政策，發展公營房屋，亦有一半過渡性房屋用地，都是由發展商無償借出，希望未來公私合作可見到更大成效。

林鄭還說，另一個市民關心的通關問題，香港與大陸專家對接會議，將會很快進行。此外，她明日起至本月28日會到大陸進行公務訪問3個城市，包括到四川成都出席川港高層會晤及泛珠三角年度會議，政務司司長將一同出席高層會晤，並會簽訂一些合作協議。

林鄭表示，她之後會去重慶與領導見面，及參觀香港投資及營辦的項目。最後會到陝西西安出席27日舉行的全運會閉幕禮。