2016年5月19日前既有且屬低汙染事業未登記工廠，申請納管期限將於明年3月19日截止，雲林縣政府27日在麥寮鄉舉辦「雲林縣未登記工廠納管輔導說明會」，強調申請納管是邁向合法的第1步，在兼顧環保、公共安全及產業發展前提下，將全力輔導未登記工廠逐步邁向合法、永續經營。

雲林縣長張麗善表示，工廠管理輔導法在2019年增修訂，將未登記工廠納入工業輔導管理體系，縣府在工廠管理輔導法於2020年3月20日施行後，就積極推動輔導作業，包括持續辦理未登記工廠清查作業、成立單一服務窗口、設置諮詢專線電話及未登記工廠專區網站。

截至目前為止，雲林縣在臨時工廠申請特定工廠的申請率是非6都第1名，在未登記工廠納管申請率則是全台前5名，顯示雲林縣輔導成效卓越。

張麗善強調，申請納管是未登記工廠邁向合法的第1步，縣府希望透過輔導，讓所有在雲林這片土地的未登記工廠業者，在符合環保、消防等法規、兼具公共安全及產業發展情況下，都能夠順理成章、合法經營。

張麗善提醒對於法令規定不了解或是仍在觀望的業者，千萬不要錯過辦理期限。合法過程不容易，但只要工廠業者願意配合中央工業政策，縣府一定會透過相對輔導、配套措施，並藉由單一窗口流程簡化、有效率提供最完善協助。

縣建設處處長李俊興指出，說明會針對未登記工廠納管辦理條件及流程加以說明，也對業者的問題進行了解溝通，請低汙染的未登記工廠業者，在納管期限截止前盡速向縣府建設處工商行政科單一窗口申請納管，不要忽視了自己的權益。