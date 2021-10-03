有民眾2日在臉書社團爆料「法拉利姐於恆春民宿開趴群聚直播」，警方獲報前往稽查。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

有民眾2日在臉書社團爆料「法拉利姐於恆春民宿開趴群聚直播」，警方獲報前往稽查。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

有民眾2日在臉書社團爆料「法拉利姐於恆春民宿開趴群聚直播」，警方獲報前往稽查後發現，現場雖有30多人群聚，但未違反戶外逾300人的規定，不過有1人未戴口罩，當場依法舉發，而屏縣府交旅處則依《發展觀光條例》對民宿業者影響遊客安寧開罰2萬，至於法拉利姐是受邀演出，但疑因下雨中斷活動而未出席。

警方調查，該活動是由超跑車友所舉辦，法拉利姐是受邀出席非主辦方，且警方到場稽查時，並未見到她。對此，法拉利姐開直播指出，她都已經準備好要演出了，沒想到一場雨活動中斷，害她只能待在房間，加上又有酸民愛檢舉，害大家看不到精彩的表演了。

恆春警分局長陳至瑋呼籲，請民眾務必遵守群聚相關規定，禁止室內80人以上、室外300人以上聚會，並應遵守室外應全程配戴口罩、實聯制、保持社交距離等規定，警方會持續加強稽查，以維護民眾旅遊安全。

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