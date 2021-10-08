111學年度高中英語聽力測驗第一次考試23日登場，共10萬449人報考，是近年報考人數最少的一次。大考中心今表示，因為疫情，考生應試時要全程戴口罩；同時，今年作答由原A5答案卡調整為A4答題卷，新增核對應試號碼劃記欄與簽名，但作答劃記方式不變。

111學年英聽測驗第一次考試有上午場及下午場，分別有5萬0965人、4萬9484人報考，總共10萬449人參加。上午場考試時間是11時至12時，下午場考試時間是14時至15時。

大考中心主任周兆民說，考生進入考（分）區時須出示大考中心發送之個人專用入場識別證及應試有效證件正本，入場識別證上午場藍色、下午場紅色；未攜帶入場識別證的考生，可至考（分）區指定地點由試務人員協助確認身分後補發。同時，不開放親友陪考，僅身心障礙、重大傷病或突發傷病考生得申請1人陪考。

周兆民表示，考生應試時要全程配套口罩，口罩由大考中心寄送至集報單位與個別報名考生。考生於監視人員核對應試有效證件正本查驗身分時，應暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍故意不配合者，最重扣減該節全部成績。

周兆民指出，這次考試開放試場冷氣，教室門保持關閉，但會開四個角落的氣窗各5公分，以維持試場適度通風並盡量降低試場外環境因的干擾；如遇冷氣故障時，監視人員會視情況調整開窗的寬度，以利通風。

大考中心與衛生福利部建立勾稽機制，在考前掌握居家隔離及檢疫等考生名單，並會主動聯絡他們。周兆民說，考生若在考前臨時接獲政府通知確診，或是須居家隔離、檢疫、自主健康管理，須立刻與大考中心聯絡，若私自參加考試，最重可取消資格。

大考中心表示，這次英聽考試全卷試題由4大題增為5大題，仍為40題，原第一大題「看圖辨義」調整為「圖片聽解」，新增第5大題為「長篇聽解」。同時，作答由原A5答案卡調整為A4答案卷，右上角有列出考生相關資訊，說明應試規則時，監試人員會請考生先檢查資訊是否吻合，接續告知可以劃記、用正楷簽名（建議以2B鉛筆）。