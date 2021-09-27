基隆市信義區東光路32巷為公園預定地，但遲未開工，有民眾在附近掛了3面白布條抗議，盼受到重視。對此，都發處表示，因公園預定地遭人占用，訴請拆遷還地，花費許多時日，近日判決才出爐，若順利明年會動工。

國有財產署數十年前將東光公園預定地租給一家公司，由於承租人堆置許多大型機具、設備，造成環境髒亂，引發難聞氣味，沒多久附近居民開始抗議，當時因租賃契約還有約4至5年才結束，讓許多人百般無奈，直到市長林右昌上任後，承諾要以公共建設需求中止契約，闢建為公園。

但至今卻未有任何消息，近日有民眾不滿在公園預定地附近掛起3面白布條，分別寫著，「停車、公園在哪裡？」、「停車、公園攏看嘸？」「再說四年？」，希望市府能盡速解決問題。

對此，都市發展處公園管理科長陳彥材指出，東光公園預定地遭人占用，訴請拆遷還地，花費許多時間，直到近日基隆地方法院判決才出爐，市府成功勝訴，但仍須等法律程序走完，如果對方未上訴，最快明年可以動工。

另外，有居民反映，抗議白布條才懸掛不久就遭環保局拆除。對此，環保局環境管理科長張志遠表示，布條沒有署名也未申設，依規定張貼公告提醒，但無人回應，因此視為廢棄物清除。