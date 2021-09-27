教育部國教署學習歷程系統日前因人為疏失，導致全國81所學校、學生7854人上傳的2.5萬件檔案遺失。綠委何欣純、張廖萬堅及黃國書今日於立院召開記者會表示，教育部除了究責徹查，也要以維護學生權益為優先，最晚10月1日要公布。教育部國教署高中職組長張永傑說，預計本周內公布初步處理結果。

何欣純指出，這些資訊攸關學子的人生，但教育部現在還在期待學生自己有備份，萬一沒有怎麼辦？不管這是單一事件還是系統問題，教育部都要提出務實可行的補救措施，並釐清問題究責。

張廖萬堅說，距離受影響的高三生學測日期剩不到120天，近8千名學生中有多少老師可輔導，補救的進度要先公布，有多少人資料已經救回來，有多少人資料無法補救，要個案協助等等，現在要趕快處理。

黃國書表示，教育部除了對外說明補救進度，這次發生的事件，也讓外界對於學習歷程檔案制度建立有所疑問，除了軟硬體建置外，防呆機制也應快點建構。

何欣純等人要求，教育部最晚應於10月1日公布補救措施、初步報告等等，要詳細說明那些學生資料已重新上傳、那些要輔導後才能上傳、哪些無法補救須專案處理。張永傑回應，會盡速處理，希望這禮拜內有結果。