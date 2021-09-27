台灣基進陳柏惟今（27）日質詢國防部長邱國正時故意使用台語，並要求轉譯。過程中竟嗆「邱國正鴨霸」，最後2人為此問題爭吵。事後輿情嘩然，陳柏惟被迫道歉。對此，經常針砭時事的藥師林士峰回憶往事問：為什麼台南撕裂族群的傷痕那麼深！

林士峰在臉書貼文指出，陳柏惟用全台語質詢也不是第一天的事了，問題是國防部長當場向陳柏惟表示，語言是一種溝通工具，大家使用共同的工具會比較方便，若陳柏惟立委堅持台語質詢自己也沒有意見，但整個質詢時間是無法增加的，只是浪費質詢的時間。

而此事令林士峰想起「我剛到台南第一年，完全聽不懂台語的時候，一些台南的民眾很激進的跟我說，我不會講台語，不配當台灣人，我心裡是很難過的，我們客家人就不是台灣人嗎？為什麼台南撕裂族群的傷痕那麼深！」

所以，對陳柏惟以台語為藉口大鬧質詢台，林士峰表示，「#硬要別人接受你的文化思想，#不覺得這件事很鴨霸嗎？」

最後，林士峰問，「有人知道陳柏惟今天的質詢內容嗎？或是有沒有相關的報導？是不是陳柏惟台語質詢的插曲比他的質詢內容更具有關注的價值？」