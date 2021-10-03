台灣進入高齡社會，台灣大哥大在鄰近醫院與共照中心的台北市莊敬直營門市，首設樂齡專櫃，攜手新創業者展示專門針對銀髮族設計的最新科技照護產品，包括輔聽耳機、智慧定位myAngel御守錶等，同時提供專人諮詢，協助長輩排除使用科技產品時遭遇的疑難雜症。

台灣大哥大數據長詹兆源表示，台灣大整合集團核心優勢，開發台灣首款運用電信物聯網(NB-IoT)科技打造的的智慧定位myAngel御守錶，發揮即時定位協尋功能，幫助用戶找到走失的長輩，以科技助力銀髮照護。另外，我們也看到銀髮照護的需求很多元，包含營養餐食、銀髮旅遊、居家安全、健康促進、交通接送等不同面向，不少新創業者也因應銀髮族需求開發各種不同產品。台灣大透過與新創公司跨業合作，由樂齡專櫃提供展示平台，共同推廣科技照護，未來樂齡專櫃還將拓展到台灣中南部，服務更多銀髮族。

台灣大與洞見未來科技、點通科技等新創公司合作，讓用戶可以在樂齡專櫃能實際體驗產品，包括具有即時定位協尋功能的myAngel御守錶，以及擁有人聲增幅技術、具有輔聽功能的無線耳機「Otoadd N1」等，未來還有可遠距溝通的「伊鍵通OTTalk居家照護鈴」等新創科技照護產品加入。

台灣大與新創業者攜手合作，以科技提升長輩的生活品質。洞見未來科技創辦人陳柏儒表示：「我本身為先天聽損，長期配戴助聽器，創辦洞見未來科技，組織團隊發展AI聲音處理技術，自AppWorks創業加速器畢業後，推出中高階無線輔聽耳機，使用者好評不斷，本次跟台灣大合作，強化產品能見度，並能讓更多長輩受惠。相信這樣的合作模式，一定能加強台灣新興照護科技的發展。