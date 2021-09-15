美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）美東時間14日舉辦視訊活動，共和黨首席議員夏波除支持代表處改名，也加碼建議AIT處長位階升格。對此，外交部表示，由衷感謝美國國會議員再度公開發言支持台灣的相關建議。

德國馬歇爾基金會（GMF）美東時間14日舉辦的視訊活動，主要在討論他們6月提出的一部友台法案及美台之間的廣泛美台，包含近期傳出的駐美代表處正名等。

擔任眾議院「國會台灣連線」共同主席的夏波表示，反正中國永遠都會不爽，即便是雞毛蒜皮的小事都能爆炸，呼籲美國在台協會（AIT）台北辦事處處長職稱應改為「代表」（Representative），且比照大使提名程序，須獲參議院確認同意。

外交部發言人歐江安表示，對於美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席貝拉及「國會台灣連線」共同主席夏波於美東時間本月14日出席華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）視訊研討會，發表支持台灣深化與美關係的主張，外交部由衷感謝美國國會議員再度公開發言支持台灣的相關建議。

她說，我國在美國國會擁有不分黨派且堅定的一致支持，外交部會持續與美國行政部門及國會緊密溝通，持續穩健深化台美雙邊友好夥伴關係。