美股消息面：

1.美國能源資訊局（EIA）公布，美國上周原油庫存減少642.2萬桶，遠超出市場預期的減少354.4萬桶。汽油庫存減少185.8萬桶，少於市場預期的減少195.7萬桶。餾分油庫存減少168.8萬桶，超出市場預期的161.2萬桶。上周煉廠產能利用率上揚0.2個百分點，原油進口量減少33.1萬桶/日。

2.聯準會公布，美國8月工業生產月增0.4%，符合市場預期。製造業生產月增0.2%，不及經濟學家預期的月增0.4%。產能利用率為76.4%，與預期相符。

3.美國8月出口價格月漲0.4%，符合市場預期。8月進口價格較上月下跌0.3%，市場預期為上漲0.3%。

4.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數升高0.3%，前一周為下滑1.9%。30年期固定抵押貸款利率為3.03%，與前一周持平。

5.美國原油庫存跌幅超出市場預期，使需求前景轉趨樂觀，周三國際油價連漲第4日，終場紐約期油大漲2.15美元或3.05%，為每桶72.61美元。倫敦布蘭特期油收漲1.86美元或2.53%，為每桶75.46美元。兩款期油雙雙創下7月30日以來的最高價。

6.最新公布的通膨數據顯示美國通膨壓力緩解，使聯準會下周啟動縮表計畫的可能性降溫，周三美元走軟。ICE美元指數尾盤跌0.1%，報92.546。

7.投資人擔心美國強勁的經濟數據可能促使聯準會開始收緊政策，獲利了結賣壓出籠，周三紐約12月期金收跌12.3美元或0.7%，每盎司報1794.8美元，失守1800美元關卡。