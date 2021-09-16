今年第二季開始，市場對於半導體庫存修正的憂慮升溫，台股半導體類股指數一度在5月中跌破400點向350點尋求支撐。近期外資圈再提出半導體庫存修正壓力說，針對此，瀚亞投資長劉興唐指出，半導體庫存修正壓力較大的次產業包括面板驅動IC、電源IC和MCU(微控制器)等，但矽晶圓、晶圓代工和載板等，目前都看不到有庫存修正的情況。

瀚亞國內投資部主管劉博玄認為，投資人不妨趁這波的「庫存修正」期，尋找被錯殺的有競爭力績優股累績持股，並且要有「耐心」等待，多一點「耐心」，未來報酬就是你的！

劉興唐指出，一般來看半導體庫存修正期，股價會先行反應，股價修正時間約1~2個月，但個別公司業績修正會有1~2季左右。要談到半導體庫存修正，較精確的說法是要細分到應用的項目別，例如因WFH等帶動NB相關需求的板驅動IC、電源IC等，在疫情受控下，產生的庫存修正就會較為明顯。但先進製程帶動的半導體需求，如矽晶圓、晶圓代工和載板目前還看到資本支出的擴增，持續供不應求。

劉興唐指出，由龍頭半導體廠帶動的資本支出已經延續到2023年，而資本支出和股價表現通常是呈正向走勢。先進製程是帶動資本支出擴張的驅動力，例如人工智慧、5G、超級電腦和衛星等，這些驅動力也持續在發酵中。